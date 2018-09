Nieuwe afpersingsbrief voor familie De Mol

De bekende familie krijgt al een jaar lang regelmatig afpersingsbrieven, waarin met name het gezin van Linda de Mol ernstig wordt bedreigd. John de Mol moet een groot geldbedrag betalen, anders zal Linda en haar kinderen iets overkomen.

De familie reageert niet meer op deze brief en eventuele brieven die hierna nog binnenkomen, aldus de politie. Eerder is dat wel gebeurd. De afperser vroeg om een antwoord via advertenties in een krant en die zijn ook geplaatst.

Sinds de politie de zaak op 30 september in de openbaarheid bracht, zijn meer dan 500 tips binnengekomen. Er wordt vooral gezocht naar een man die in september bij een bakker in Blaricum taartjes bestelde voor John de Mol. Het bleek dat in de envelop die de bakker op de doos moest plakken een dreigbrief zat. Deze oudere, grijze man, van wie een compositietekening bestaat, heeft zich nog niet gemeld.