Van Aartsen blijft demonstranten screenen

Mensen die in Den Haag willen demonstreren met als enige doel te provoceren, krijgen daar als het aan burgemeester Jozias van Aartsen ligt geen toestemming voor. Daarom wil hij demonstranten van tevoren goed blijven screenen, zoals dat al 2 maanden gebeurt in de stad. Maar van een demonstratieverbod is geen sprake, zei hij vrijdag bij BNR Nieuwsradio.