’Britse lockdown duurt nog tot 7 mei’

Premier Boris Johnson gaf zijn landgenoten op 23 maart opdracht thuis te blijven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hij zei toen ook dat die maatregelen na drie weken zouden worden geëvalueerd.

Britse media berichten dat de lockdown vermoedelijk tot minstens 7 mei van kracht blijft. „Jullie kunnen morgen een verklaring van ons verwachten”, zei een regeringswoordvoerder woensdag.

De conservatieve regering ligt onder vuur omdat ze pas relatief laat een lockdown afkondigde. Andere grote Europese landen waren sneller en hebben in sommige gevallen ook al besloten de maatregelen te verlengen. De lockdown duurt in Italië tot 3 mei, in Frankrijk tot 11 mei en in Spanje tot 26 april.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegt woensdag met leiders van deelstaten over de duur van de beperkingen. Mogelijk worden ook sommige maatregelen versoepeld. Ook in België wordt woensdag een besluit verwacht over het verlengen van de lockdown.