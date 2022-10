Priester pakt rolstoel uit achterbak, maar gewapende verdachten gaan er met auto vandoor

De verdachten in de stad Kensington haalden bij de overval in ieder geval een wapen tevoorschijn, trokken een andere inzittende uit de auto en gingen ervandoor. De katholieke priester lieten ze achter.

Amerikaanse media meldden dat er inmiddels arrestaties zijn verricht in verband met de zaak, maar de politie kon dat nog niet bevestigen. De vier verdachten zouden in de auto, eigendom van de kerk, ’s nachts gestopt zijn door agenten in het nabijgelegen Camden. Ze bleken twee wapens bij zich te hebben.

Volgens The Daily Wire zijn er dit jaar in de staat Philadelphia al meer dan duizend carjackings geweest. Een record. Eerder deze maand gingen twee overvallers er bij een benzinepomp vandoor met een auto waar nog een kind in zat.