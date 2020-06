Twintig aanhoudingen na plunderingen en rellen in Stuttgart

Meer dan honderd mensen trokken in kleinere groepen door de stad. De rellen zouden rond middernacht zijn begonnen bij een politiecontrole die plaatsvond vanwege drugshandel. Veel mensen die uitgingen in het centrum van Stuttgart keerden zich bij die controle tegen de politieagenten.

„De situatie is volledig uit de hand gelopen”, zei een politiewoordvoerder. Politiemannen uit de hele deelstaat Baden-Württemberg werden opgetrommeld om de situatie onder controle te krijgen.

De burgemeester van Stuttgart, Fritz Kuhn, is geschokt door wat er in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden. „Een ding moet duidelijk zijn, Stuttgart is geen wetteloos gebied. Ik ben geschokt door het geweld, door het aanvallen van politieagenten en de onrust in onze stad. Het is een treurige zondag voor Stuttgart.”

Op videobeelden die circuleren op Twitter is te zien hoe jonge mannen tegen winkelramen schopten en stenen uit de straat rukten. Een hele reeks winkels werd vernield en ook auto’s moesten het ontgelden. Ook werd er geplunderd. Agenten werden bekogeld met stenen en een aantal van hen raakte gewond.

De rellen zouden rond middernacht zijn begonnen. Zeker tweehonderd agenten uit de deelstaat Baden-Württemberg werden vanwege de rellen naar Stuttgart gestuurd. Zondagochtend werd gezegd dat de situatie was gekalmeerd. Afgelopen weekend waren er ook botsingen tussen veelal jongeren en de politie, maar niet in de mate waarin ze nu hebben plaatsgevonden.