TUI-toeristen gestrand in Cancun

CANCUN - Een groep van ongeveer 25 Nederlanders, vooral individuele reizigers, zijn volgens Peter van Dongen, één van de gedupeerden, geweigerd op een terugvlucht van TUI. „Hoewel wij geldige tickets hadden. We werden vlak voor vertrek nog gebeld door TUI of we nog steeds mee wilden vliegen. Maar we kwamen niet aan boord.”