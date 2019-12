OM eist taakstraf voor bedreiger Ajax-bestuurders

De 33-jarige Van D. ging de rechtszaak in zonder advocaat. Hij wenste zichzelf te verdedigen en stuurde voor de zitting zijn advocaat weg. Van D. gaf bij de rechter toe dat hij in 2017 en 2018 soms vreselijke dingen had gemaild naar de Ajax-bestuurders. Zo schreef hij onder meer dat hij de kinderen van sommigen van hen iets zou aandoen.

Foto van dochter

Ook reed hij naar het huis van voetbaldirecteur Marc Overmars in Epe om hem persoonlijk te spreken. Bij bedrijfsjurist Ivo Trijbits van Ajax ging Van D. nog een stap verder. Hij legde niet alleen een visitekaartje op verschillende plekken in het land onder diens ruitenwissers, Van D. stuurde ook een foto van Trijbits dochter per mail naar de bedrijfsjurist. Van D. vertelde de rechters „dat hij niet doorhad dat hij strafbare feiten pleegde.”

Van D. verdedigde zich dat hij na een reeks zakelijke mails vervolgens handelde uit pure onmacht en woede. In zijn contacten met Ajax als zaakwaarnemer van talent Mees de Wit zou de Amsterdamse topclub zich in de onderhandelingen niet aan de afspraken hebben gehouden. „Ik heb tientallen keren hetzelfde gevraagd aan Ajax en hetzelfde antwoord gekregen”, vertelde Van D. de rechters. „Financieel ging ik eraan kapot.”

Ajax gaf Van D. meerdere keren via mail en tussenpersonen te kennen dat hij moest stoppen met zijn mails, appjes, belletjes en bezoekjes. Overmars, Van der Sar, Slop en Trijbits deden allen aangifte tegen Van D. en dienden eveneens een klacht in. Overigens was geen van de Ajax-bestuurders zelf aanwezig bij de zaak.

Borderline met narcistische trekken

Uit psychologisch onderzoek blijkt Van D. last te hebben van borderline met narcistische trekken. De officier van justitie noemt hem ook verminderd toerekeningsvatbaar. Juist vanwege zijn persoonlijkheidsproblematiek en grote schulden vond de officier een taakstraf meer op z’n plek dan een boete. Van de 120 uur werkstraf is 60 uur voorwaardelijk, zodat Van D. de noodzaak voelt om de komende twee jaar aan zichzelf te blijven werken. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, mag hij twee jaar geen enkel contact opnemen met het kwartet bestuurders.

De rechters doen 31 december uitspraak.