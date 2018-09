Films voor in de herfstvakantie

Met de kinderen:

TurboTurbo is een slak die heel graag racecoureur wil worden. Alle andere slakken zien dit niet zo zitten en daarom is Turbo het buitenbeentje. Ineens wordt de slak supersnel. Hij vertrekt om te gaan racen in een grote wedstrijd. Een soort van Cars, maar dan met slakken. Geef toe, wie vind tekenfilms nu niet leuk? Stiekem geniet je net zoveel als je kinderen. Deze film is te zien op DVD.

Mees KeesKees is een stagiair die voor het eerst voor de klas komt te staan. De kinderen uit groep 6B helpen Mees Kees graag een handje, want hij weet nog niet zo goed hoe het moet. Een leuke film voor kinderen op de basisschool, zij zullen zichzelf herkennen in veel scénes. Jij wellicht ook nog wel. Leuk, die flashbacks! Deze film is te zien op DVD.

De BoxtrollenBoxtrollen zijn trollen gehuld in een kartonnen doos. Ze wonen ondergrond. De bewoners bovengronds zijn bang voor de trollen, daarom gaan de trollen alleen ’s avonds de straat op. Op een gegeven moment wordt het leven van de trollen bedreigd. De bewoners willen ze wegjagen uit hun stad, maar de boxtrollen krijgen hulp uit een onverwachte hoek. Deze film is erg leuk om naar te kijken door de mooie animaties. De boxtrollen zijn grappig, dus jij en je kinderen zullen ongetwijfeld in een deuk liggen. Deze film zie je nu in de bioscoop.

---Heerlijke 'terug-naar-school-films'---

Alleen:

The Fault in Our StarsTwee tieners zijn tot over hun oren verliefd. Helaas is er iets in het spel dat hun leven wat moeilijker maakt dan het leven van een gewone tiener. Er zijn kankercellen in het spel. Ze proberen met volle teugen te genieten van het leven en besluiten daarom af te reizen naar Amsterdam. Een leuke vakantie vol spannende en emotionele gebeurtenissen. Dit is een mooie film om te kijken in je eentje of met je puber. En een leuke bijkomstigheid is dat je kunt genieten van de mooie plekken van Amsterdam in een Amerikaanse film. Deze film is te zien op DVD.

Baggage ClaimMontana Moore is vastbesloten om een man te vinden binnen dertig dagen, want ze wil zich verloven voor de bruiloft van haar jongste zusje. Montana heeft veel connecties in de luchtvaart en besluit een maand lang te vliegen om op die manier ‘toevallig’ haar exen tegen te komen. Ze reist de hele wereld over en als ze haar exen tegenkomt gebeuren er talloze komische dingen. Dit is een grappige film om even te ontspannen. Deze film is te zien op DVD.

---Budgettips voor de herfstvakantie---

Gone girlAls Nick Dunne en zijn vrouw vijf jaar getrouwd zijn, maakt Nick bekend dat zijn vrouw wordt vermist. Alle media en de politie besteden veel aandacht aan de verdwijningzaak. Door alle aandacht begint Nick ineens te twijfelen aan het huwelijk van hem en zijn vrouw. Was het wel zo perfect als hij dacht? Hij begint zich vreemd te gedragen en ineens lijkt iedereen te denken dat Nick zijn vrouw heeft omgebracht. Een spannende film die waarschijnlijk helemaal opslokt. Deze film is nu te zien in de bioscoop.