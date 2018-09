Imitatiekoning vraagt echte koning om pardon

De 30-jarige Nabil Sbai werd op 20 augustus gearresteerd vanwege koningimitatie. In de weken daarvoor ging hij regelmatig in een snelle bolide als 'koning' in de stad Fnideq de straat op, waarbij politiemensen soms de weg voor hem vrijmaakten omdat ze dachten dat de echte koning achter het stuur van de luxe auto zat. Voorbijgangers juichten Sbai toe als hij voorbijreed.

De man zegt nu dat hij „overweldigd” werd doordat mensen „lang leve de koning” scandeerden en dat hij niet wist wat te doen. „Ik vraag de koning om in te grijpen en me te vergeven”, liet hij weten vanuit zijn cel.