Albert Heijn: Zwarte Piet blijft

In een bericht op de site van Albert Heijn staat te lezen: ,,Voor de vele klanten die het Sinterklaasfeest op de gebruikelijke wijze willen vieren, hebben we producten met Zwarte Piet daarop. Maar u ziet ook producten waarop hij niet staat. Aan de klant de keuze. Er is dus zeker geen sprake van een besluit om Zwarte Piet in de ban te doen."

Commotie

Albert Heijn ontkent niet dat er displays in supermarktvestigingen staan waarop kinderen zonder schmink in Zwarte Pietverkleedpakjes staan, maar: ,,U vindt echter ook nu al producten in onze winkels waarop Zwarte Piet wél staat."

Albert Heijn reageert op de commotie die is ontstaan na berichtgeving van het Algemeen Dagblad. Daarin werd overigens niet gezegd dat Zwarte Piet helemaal zou verdwijnen. Desondanks werd door voorstanders van Pieterbaas wel opgeroepen tot een boycot van Albert Heijn.