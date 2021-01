Nog 7000 asielaanvragen op de plank

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. In maart zijn extra ambtenaren aangesteld om met de IND de achterstand van ruim 15.000 aanvragen te behandelen. Het doel om die voor de jaarwisseling weg te hebben gewerkt is definitief niet gehaald, blijkt uit de brief.

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat Broekers haar woord niet waar kon maken. Toen was alleen nog niet helemaal duidelijk hoeveel achterstallig onderhoud er vanaf de jaarwisseling nog te verrichten zou zijn.

’Wachten op duidelijkheid’

„De inzet was om alle aanvragers voor het einde van 2020 duidelijkheid te geven. Dit is deels gelukt, maar helaas wachten er nog steeds mensen op duidelijkheid”, schrijft de VVD-bewindsvrouw. Het nieuwe streven is nu om de achterstand ’medio 2021’ in te hebben gelopen.

De stapels aanvragen bij de IND zorgen voor grote problemen. Niet alleen wachten asielzoekers langer dan toegestaan op uitsluitsel, ook moeten er daardoor tientallen miljoenen euro’s aan dwangsommen worden uitgekeerd aan klagende asielzoekers. Daar is inmiddels een stokje voor gestoken door die mogelijkheid te schrappen.

In de periode van 1 april tot 31 december 2020 zijn er 9.200 nieuwe asielaanvragen en 1.170 herhaalde aanvragen ingediend. In 45 procent van die aanvragen is inmiddels beslist.