Twintigtal schapen gered Zeventig dode lammetjes door brand in schuur Marknesse

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ProNews Producties

MARKNESSE - Door een brand in een oude boerderijschuur in Marknesse in de Noordoostpolder zijn zeventig lammetjes omgekomen. Een twintigtal schapen is gered, meldt de brandweer.