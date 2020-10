Al meer dan tien miljoen Amerikanen brachten hun stem uit

Er was al voorspeld dat veel meer mensen dit jaar hun keuze tussen zittend president Donald Trump en uitdager Joe Biden van de Democratische partij met briefstemmen zouden vastleggen.

In een aantal staten zijn ook al stembureau’s open. Zo gingen maandag in de staat Georgia de stembussen open en stonden er op sommige plaatsen lange rijen, melden Amerikaanse media. Florida is tot nu toe koploper met ruim 1,6 miljoen vroege stemmers.

Het grote aantal is te verklaren door de uitbreiding van de mogelijkheden om per post te stemmen vanwege het coronavirus. De vroege kiezers willen drukte bij de stembureaus vermijden. Een andere verklaring voor het hoge aantal is volgens het Elections Project dat veel mensen hun mening al hebben gevormd.

Naast een keuze voor president kunnen Amerikanen ook hun stem uitbrengen op 35 kandidaten voor de Senaat, 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, staatsparlementen, openbaar aanklagers en sheriffs.

De verkiezingen splijten families. Voor de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’ hebben we twee Nederlandssprekende Amerikanen bereid gevonden om het gesprek wél met elkaar aan te gaan. Jill Adler stemt op Joe Biden, Brian Godor is Republikein: