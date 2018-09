Merkwaarde Kia afgelopen jaren fors gestegen

Groei

De merkwaarde van Kia was in 2007 nog 929 miljoen dollar. Nu is de waarde volgens Interbrand zo'n 5,4 miljard. Kia wijt de groei zelf aan het nieuwe design van de auto's. Volgens Interbrand heeft de slogan van Kia: 'The power to surprise', juist een positieve invloed gehad op het imago en is de afgelopen jaren ook de kwaliteit van Kia's omhoog gegaan waardoor klanten de auto's beter waarderen.