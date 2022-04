Biden voert steun aan Oekraïne op: ’Vechten is nooit goedkoop’

Met het nieuwe pakket ter waarde van 33 miljard dollar laat Biden zien dat de VS Oekraïne ook op de langere termijn steunt. Volgens ingewijden voorziet het pakket de Oekraïners in steun voor de komende vijf maanden. Het pakket is ook ruim twee keer zo groot als het vorige cadeau uit Washington van een maand geleden. Toen kregen de Oekraïners hulp ter waarde van 13,6 miljard dollar. Dat geld zou al zo goed als op zijn.

In het nieuwe pakket zit meer dan 20 miljard dollar aan militaire hulp voor Oekraïne en omliggende landen. Ook is er 8,5 miljard bedoelt voor economische hulp, en om de regering draaiende te houden. Zo’n 3 miljard is voor humanitaire hulp, en ook voedselhulp voor landen die de gevolgen merken van de oorlog doordat boeren uit Oekraïne minder tarwe en mais kunnen leveren.

Een Oekraïense militair gisteren in een tank na gevechten in de regio Donetsk. De VS blijven de levering van wapens opvoeren. Ⓒ ANP / Associated Press

Oligarchen op de korrel

Daarnaast moet het makkelijker worden om Russische oligarchen in de VS aan te pakken. Op dit moment is het nog relatief moeilijk om eigendommen in beslag te nemen. Biden wil dat het strafbaar wordt als iemand zijn of haar rijkdom heeft verworven door „corrupte transacties met de Russische overheid.” Ook kan witwassen langer bestraft worden. In steden als New York en Miami zijn Russen al langer actief in het hoogste segment, daarbij wordt nogal eens witwassen vermoed.

De opbrengsten moeten gebruikt worden om Oekraïners te helpen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep vorige week nog op om dat Russische geld in te zetten om Oekraïne te compenseren voor de geleden oorlogsschade. De Amerikanen zien deze oplossing als een mes dat aan twee kanten snijdt: Oekraïne wordt ermee geholpen, en oligarchen worden ermee gestraft. De VS en Europese bondgenoten hebben sinds het uitbreken van de oorlog al zo’n 30 miljard dollar aan Russische bezittingen in beslag genomen.

„Dit voorstel is nodig ter ondersteuning van Oekraïne in zijn strijd voor vrijheid”, zei Biden in een speech vanuit het Witte Huis. Hij drong er bij het congres op aan om de maatregelen snel goed te keuren. „Vechten is nooit goedkoop, maar de prijs voor toegeven aan agressie is nog veel hoger.” Die steun is er, zo lijkt het. Zowel Democraten als Republikeinen willen vooral meer actie tegen Rusland, niet minder.

Vertraging

Wel is het de vraag hoe snel het congres een nieuw steunpakket kan goedkeuren. Democraten en Republikeinen liggen al in de clinch over een coronapakket. Daarnaast willen Republikeinen strengere maatregelen om de toestroom van migranten via de Mexicaanse grens te stoppen. Als die verschillende beleidsplannen worden gekoppeld aan het hulppakket voor Oekraïne, zou dat de goedkeuring van het congres behoorlijk kunnen vertragen.