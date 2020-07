LIVE | Deskundigenteam OMT komt met advies over mondkapjes

Het Outbreak Management Team, de club van experts die het kabinet adviseren, komt woensdag met een advies over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorzitters van de veiligheidsregio's en minister voor Medische Zorg Tamara van Ark zullen zich over het advies buigen.

Na afloop geven de bewindsvrouw en de voorzitter van het veiligheidsberaad, Hubert Bruls, een toelichting op de vergadering. De Tweede Kamer en een aantal burgemeesters hadden om een advies over een mogelijke mondkapjesplicht gevraagd, hoewel deskundigen zeggen dat dit juridisch niet haalbaar is.

De discussie over mondkapjes is opnieuw opgelaaid omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toeneemt. De naleving van coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak je handen wassen, lijkt te verslappen. Dinsdag kwam het OMT bijeen om over mondkapjes te praten. Het kabinet hield de boot tot nu toe steeds af als het om mondkapjes ging: de 1,5 meter afstand was heilig, mondkapjes zijn alleen verplicht in het openbaar vervoer, waar het vrijwel onmogelijk is altijd 1,5 meter afstand te houden.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, die samen het veiligheidsberaad vormen, praten woensdag in Utrecht in een extra vergadering over mogelijk regionaal maatwerk tegen de verspreiding van het coronavirus. Het beraad zou eigenlijk pas half augustus weer vergaderen, maar het stijgende aantal besmettingen, de drukte in Nederland en de voortdurende discussie over de mondkapjes zijn genoeg aanleiding voor een ingelaste bijeenkomst. Sommige veiligheidsregio's willen strengere quarantainemaatregelen. In andere regio's wordt sterk gepleit voor het gebruik van mondkapjes.

