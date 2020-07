LIVE | Haagse terrassen mogen op zomerse dagen langer openblijven

Als het kwik stijgt tot boven de 25 graden, mogen de terrassen in Den Haag, Scheveningen en Kijkduin een uur langer openblijven. De gemeente versoepelt de regels om de horeca te helpen. Die is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Eerder besloot de gemeente al dat terrassen tijdelijk mogen worden uitgebreid.

De nieuwe regel gaat donderdag in en geldt voor donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tot 1 november. De gemeente meldt de weersverwachting elke donderdag, en die verwachting bepaalt of de terrassen langer open mogen. "Ook als de temperatuur afwijkt van wat de voorspelling was. Andere weerberichten of eigen waarnemingen gelden niet", aldus de gemeente. Bovendien mogen de langere openingstijden niet leiden tot geluidsoverlast.

Als het inderdaad 25 graden of warmer is, mogen de terrassen op onder meer het Plein, de Grote Markt en de Boulevard van Scheveningen tot 3.30 uur openblijven. In de badplaats Kijkduin wordt de eindtijd dan verschoven naar 2.30 uur.

