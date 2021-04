Aantal nieuwe coronagevallen gestegen, 1 op de 10 test positief

Daarbij is het percentage positieve testen afgelopen week toegenomen van 9,6 procent tot 10,1 procent. Het aantal afgenomen testen bedroeg vorige week 493.510, iets meer (1 procent) dan de voorgaande week.

Ook het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is toegenomen. Het RIVM becijfert het nu op 1,06. Het wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen, gemiddeld 106 anderen besmetten. Het R-getal stond vorige week nog onder de 1. Het aantal besmettelijke mensen in Nederland is volgens de laatste cijfers ruim 162.000.

Opnames

Het gezondheidsinstituut maakte ook bekend dat er in de afgelopen week 1542 ziekenhuisopnames zijn gemeld. Het werkelijke aantal ligt echter hoger. Door een storing eerder in de week zijn nog niet alle opnames op de verpleegafdelingen door de ziekenhuizen gemeld. Het aantal nieuwe opnames op de intensive cares daalde afgelopen week licht naar 379, van 389 in de week ervoor.

Nu er steeds meer ouderen en kwetsbare mensen zijn gevaccineerd zijn, liggen er volgens het RIVM relatief meer jongere mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Het instituut merkt ook op dat huisartsen nu meer mogelijkheden hebben om patiënten thuis te behandelen met middelen zoals zuurstof en ontstekingsremmers, die voorheen alleen in het ziekenhuis gegeven konden worden. „Door deze samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen worden meer mensen thuis behandeld die voorheen in het ziekenhuis werden opgenomen. De druk door de corona-epidemie op de ziekenhuizen, op de GGD’en en op andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld huisartsen blijft onverminderd hoog”, stelt de organisatie.