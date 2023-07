Bijna 1000 arrestaties in vierde nacht met protesten in Frankrijk

Tijdens de vierde avond en nacht van protesten naar aanleiding van het overlijden van de 17-jarige Nahel, die dinsdag werd doodgeschoten door een politieagent, werden op social media beelden gedeeld van onrust in onder meer Lyon, Parijs, Toulouse en Nanterre, waar Nahel omkwam.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten 79 agenten gewond tijdens de nachtelijke protesten. Op de openbare weg waren zeker 2560 branden. 1350 voertuigen brandden uit en 234 gebouwen liepen schade op of brandden af. Veel aanvallen waren gericht op politiebureaus, aldus het ministerie.

De burgemeester van het Zuid-Franse Marseille vroeg Parijs vrijdagavond om versterking. In de oude haven van de stad vond een explosie plaats en in het centrum werd ingebroken in een wapenwinkel. Daarbij werden volgens de politie enkele jachtgeweren buitgemaakt, maar geen munitie.

De Franse binnenlandminister Gerald Darmanin stelt tegenover nieuwszender BFMTV dat het geweld wel in intensiteit is afgenomen. Darmanin zette vrijdagavond door het hele land 45.000 politieagenten in. Volgens de minister bleef het in sommige regio’s „uiterst rustig.” Eerder op de dag had de Franse regering de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, gevraagd om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Ook werden enkele grote publieke evenementen afgeblazen.