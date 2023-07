Macron zegt Duits staatsbezoek af na vierde nacht met rellen

Macron zou eigenlijk zondag aankomen in Stuttgart om maandag en dinsdag een bezoek te brengen aan Ludwigsburg, Berlijn en Dresden. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier laat weten dat Macron heeft gevraagd om het bezoek uit te stellen.

De dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre, een voorstad van Parijs, heeft tot grote woede en rellen geleid in het hele land. De mensen zijn kwaad over het politieoptreden dat te agressief en racistisch zou zijn. Volgens het ministerie raakten 79 agenten afgelopen nacht gewond bij de ongeregeldheden.

Vrijdagavond en vannacht zijn zeker 1311 mensen aangehouden in Frankrijk, waarvan ruim 400 in Parijs. In Vaulx-en-Velin, een gemeente in het arrondissement van Lyon, zijn drie politieagenten gewond geraakt door schoten van een jachtgeweer. De agenten zouden zijn geraakt in hun benen en de liesstreek. Het OM van Lyon heeft een onderzoek geopend. Vrijdag werd al duidelijk dat honderden agenten door de rellen gewond zijn geraakt. Vakbonden zijn woedend en spraken van ’een oorlog’ op straat.

Onder meer in Lyon, Parijs, Toulouse en Nanterre, waar Nahel omkwam, was het opnieuw onrustig. Op de openbare weg waren zeker 2560 branden. 1350 voertuigen gingen in vlammen op en 234 gebouwen liepen schade op of brandden af. Veel aanvallen waren gericht op politiebureaus. Vrijdag werd ook een Holocaust-monument voor weggevoerde Joden in Nanterre beklad.

Intensiteit afgenomen

De Franse binnenlandminister Gerald Darmanin stelt tegenover BFMTV dat het geweld wel in intensiteit is afgenomen. Darmanin zette vrijdagavond door het hele land 45.000 politieagenten in. Volgens de minister bleef het in sommige regio’s „uiterst rustig.” Eerder op de dag had de Franse regering de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, gevraagd om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Ook werden enkele grote publieke evenementen afgeblazen.

Lyon was een van de steden waar het onrustig was. Ⓒ ANP / AFP

De 17-jarige Nahel wordt zaterdag begraven. De familie van de jongen heeft media gevraagd weg te blijven bij de uitvaart, omdat het „een dag van bezinning” is voor de nabestaanden. De opkomst zou wel groot zijn.

Niet alle belangstellenden konden de Ibn Badis-moskee binnenkomen voor het begrafenisgebed, schrijft de Franse krant Le Monde. Bij het gebouw waren mobiele slagbomen geplaatst om de drukte en het verkeer te controleren. Rond de moskee zelf waren afzettingen geplaatst. Zo’n tweehonderd mensen voor wie binnen geen plaats meer was, namen buiten deel aan het gebed. Verslaggevers zouden zijn verzocht weg te gaan.