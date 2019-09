Iran wijst beschuldigingen VS van de hand

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo staat vast dat Iran, dat zowel de Houthi-rebellen steunt als sjiitische milities in Irak, achter de aanval zit. „Er is geen bewijs dat de aanvallen uit Jemen kwamen”, twitterde Pompeo. „Tussen alle oproepen voor de-escalatie heeft Iran een ongekende aanval op de energievoorziening van de wereld gelanceerd.”

„Zulke vruchteloze en blinde beschuldigingen zijn onbegrijpelijk en betekenisloos”, zei het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië met meerdere drones was eerder opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen.