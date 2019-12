'Sinterklaasfeest is uitdrukking van Nederlandse identiteit'

Amsterdam - Het Sinterklaasfeest is meer dan alleen wat cadeautjes uitdelen op 5 december, het is een feest dat zorgt voor een enorme verbinding binnen de Nederlandse samenleving en daarmee een uitdrukking van de Nederlandse identiteit. Dat zegt Wierd Duk in de nieuwe podcast 'Het Land van Wierd Duk'. Verder: bij de discussie rond het vrouwenquotum voor het bedrijfsleven wordt over het hoofd gezien dat er nu eenmaal verschillen zijn tussen man en vrouw, en: de ontlezing onder jongeren neemt schrikbarend toe. Luister de hele podcast hieronder, of hier.