Ook Amerikaanse senaat stemt voor verhogen schuldenplafond

Met vereende krachten kwamen Democraten en Republikeinen tot het benodigde aantal stemmen. Als er minder dan zestig stemmen waren gehaald, dan had de procedure vertraagd kunnen worden met een zogenaamde filibuster, en was de wet in de problemen gekomen. De 36 tegenstemmers kwamen voornamelijk van de Republikeinse kant. 31 Republikeinen stemden tegen.

Bekijk ook: Parlement VS stemt in met verhogen schuldenplafond

De stemming in de senaat werd met haast ingepland. Er was tenslotte geen tijd te verliezen. Maar de stemming zelf werd uiteindelijk toch nog een latertje. Senatoren kwam met 11 amendementen met aanpassingen bij de deal. Die werden allemaal weggestemd.

Het was vooral een manier om hun ongenoegen te laten merken. Senatoren van beide partijen waren gefrustreerd dat ze niet inhoudelijk mee konden beslissen over de deal die president Biden en de Republikeinse leider Kevin McCarthy eerder overeenkwamen.

Geen tijd meer voor

Die deal werd al eerder goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Als de Senatoren nog iets hadden willen aanpassen, dan had het Huis daar nog een keer over moeten oordelen, en daar was simpelweg geen tijd meer voor. De senaatsleiders van beide partijen, Chuck Schumer bij de Democraten en Mitch McConnell bij de Republikeinen hadden er daarom al op aangedrongen om niet om aanpassingen te vragen.

De tijdsdruk was groot. Recent waarschuwde de Minister van Financiën Janet Yellen de congresleden dat komende maandag de absolute deadline is. Dan zou echt het geld op zijn en zou de VS zijn rekeningen niet meer kunnen betalen, met desastreuze gevolgen.

Nu hoeft alleen President Biden nog zijn handtekening te zetten. Hij heeft eerder aangegeven dit zo snel mogelijk te zullen doen. Vrijdagavond zal hij een toespraak houden voor de Amerikaanse televisie. Na Bidens handtekening kan de VS in ieder geval tot januari 2025 geld uitgeven, ruim na de komende presidentsverkiezingen.