Rutte weer VVD-lijsttrekker: ’De energie om door te gaan’

Mark Rutte wil door als VVD-leider. Ⓒ Eran Oppenheimer

Den Haag - De coronacrisis en een persoonlijk verlies dwongen premier Mark Rutte (53) om meer dan ooit over zijn politieke toekomst na te denken. De uitkomst was niet onverwacht. En waarschijnlijk bepalend voor de verkiezingen van 2021. „Mijn overtuiging is dat ik de ideeën en de energie heb om door te gaan”, aldus Rutte in een exclusief interview met De Telegraaf.