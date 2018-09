'Als ik weer mijn vinger in mijn keel steek, zoek ik hulp'

Maartje Wikkerink (25)

"Ik was veertien toen ik anorexia kreeg, twintig toen ik boulimia ontwikkelde. Mijn herstel ging langzaam. Ik had last van de gedachte dat ik toch wel zou falen. Dat is inmiddels hanteerbaar. Ik ben meer dan een eetstoornis. Als ik niet beter zou worden, zou ik geen theater meer kunnen maken. En dat heeft voor mijn herstel gezorgd. De tip die ik mensen met een eetstoornis kan geven is: zoek hulp en denk niet dat je het alleen kunt."

Marieke Brouwer (45) HC Therapeut

"Tijdens mijn opleiding tot therapeut werd mijn eetstoornis steeds erger. Ik heb mezelf geholpen, maar heb ook een klinische opname gehad zodat ik aan zou komen. Ik ben nu 17 jaar genezen. Tijdens de behandelingen zet ik mijn ervaring in."

Linda (31)

"Ik was 21 toen ik boulimia ontwikkelde. Ik had eetbuien die ik compenseerde door te braken. Daarna was ik even opgelucht, maar al snel sloeg dat om in een gevoel van mislukking, dat ik weer had gefaald. Na acht eenzame jaren waarin ik in mijn eentje worstelde met mijn eetstoornis, bereikte ik een punt, waarop ik dacht: 'Ik wil dit niet meer, ik wil me niet meer zo ellendig voelen. Zodra ik toch weer mijn vinger in mijn keel steek, ga ik hulp zoeken'. Ik deed het… En meldde me aan bij HC. 'Ik ben niet de enige die rare dingen doet', dacht ik toen de therapeuten hun eigen verhaal vertelden. De eetbuien verdwenen uit mijn leven en sinds een jaar ben ik genezen."

Nadine Rijksen (26)

"Mijn eetstoornis is er in mijn pubertijd ingeslopen. Het begon met onschuldig lijnen en afvallen. Later ging dit over in een combinatie van anorexia en boulimia. Inmiddels ben ik uit behandeling bij Human Concern. Ik vind het nog wel spannend om te zeggen dat ik helemaal genezen ben. Aan het eind van mijn herstel ben ik zwanger geraakt. Het is voor mij een droom die uitkomt dat ik toch mama mag zijn en kan worden na alle ellende die ik mijn lichaam heb aangedaan. Ik ben een blog gestart ter inspiratie en motivatie voor mensen die nog herstellende zijn. Ook maak en verkoop ik 'krachtarmbandjes' en geef ik hierin workshops. Dit alles is ontstaan toen ik de behoefde voelde iets tastbaars bij me te dragen, wat me kracht geeft op moeilijkere momenten. Deze symbolische armbandjes wilde ik met meer mensen delen en die zijn een groot succes. Pas toen ik begon te doen wat ik echt wil, heb ik mijn eetstoornis verder achter me kunnen laten. Ik bepaal inmiddels mijn leven en leef niet meer naar de verwachting van anderen."

Agnetha Volger (26)

"Vanaf mijn tienertijd liep ik al tegen dingen aan, zoals faalangst, onzekerheid en perfectionisme. Toen begon ik met lijnen. Ik dacht dat ik er gelukkiger van zou worden en dat mensen me aardiger zouden vinden als ik was afgevallen. Zo ontwikkelde ik boulimia. Uiteindelijk ben ik bij in GGZ-instelling terechtgekomen. Daar leerde ik dat ik die eetstoornis niet meer nodig had."

Voorstelling 'Stillen' is vrijdag 10 oktober in Utrecht te zien, 24 oktober in Amsterdam, 9 november in Zwolle en 23 januari in Eindhoven en 6 februari Delft. Ga naar www.stillen.nl voor speeldata en informatie.