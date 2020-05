Meer ongewenste vreemdelingen uitgezet

In totaal vertrokken ruim 25.000 vreemdelingen door toedoen van de Dienst Terugkeer en Vertrek, de marechaussee en de politie. Een deel van de migranten vertrok overigens zonder toezicht uit een opvanglocatie. Hierdoor is niet duidelijk hoeveel vreemdelingen in de illegaliteit verdwenen.

Het kabinet heeft ondanks de toename nog altijd grote moeite om afgewezen asielzoekers terug te krijgen naar sommige landen. Het lukt bijvoorbeeld nauwelijks om Marokkanen terug te sturen naar hun land.

Rabat negeert Den Haag

Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) wacht nog altijd op het moment dat ze daarover in gesprek mag met een vertegenwoordiger van Marokko, maar hier heeft de regering in Rabat vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

Ook het aandeel vreemdelingen dat in bewaring werd geplaatst nam toe. Dat aantal steeg met ongeveer acht procent tot 3.780 personen. De detentie wordt onder strikte voorwaarden toegepast, zodat migranten niet de benen kunnen nemen in afwachting van een aanstaande uitzetting.

Nareizigers

De totale instroom liep in 2019 juist wat terug. Er werden meer eerste asielaanvragen ingediend, maar minder personen - vaak familieleden - kwamen als zogenoemde ‘nareizigers’ naar Nederland. Onder de streep was de totale instroom vorig jaar 31.360, ten opzichte van 31.790 in 2018.

Door problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verbleven migranten langer in de opvang. Hierdoor steeg de bezetting op de opvangcentra met 21 procent.

Onderdak

Daarnaast deden meer asielzoekers beroep op een woonruimte. In totaal zijn er 12.540 migranten gehuisvest. De overheid bracht daardoor de achterstand terug van 2.920 naar 1.580. Er is nog altijd een achterstand door krapte op de woningmarkt, voeren gemeenten aan als verweer.

