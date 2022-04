Tekort aan alles in Sri Lanka, land op rand van de afgrond

Premium Buitenland

Volksopstand in Sri Lanka tegen ’corrupt regime’: ’Mensen beginnen honger te lijden’

Opnieuw zijn duizenden mensen in Sri Lanka de straat opgegaan om het vertrek van president Gotabaya Rajapaksa te eisen vanwege de aanhoudende crisis, tekorten en inflatie op het eiland. Ook op Times Square in New York en in de Canadese stad Toronto laten actievoerders uit solidariteit met het Sri La...