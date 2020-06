Ook bij demonstratie Rotterdam coronamaatregelen overtreden

Ⓒ ROBIN UTRECHT

Rotterdam - Vele honderden mensen zijn woensdagmiddag in Rotterdam bijeengekomen voor een protest tegen racistisch politiegeweld, naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had dinsdagavond besloten dat de demonstranten op het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein mogen demonstreren.