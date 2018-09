Dit is zo'n typisch filmpje met een 'Ah gossie'-gehalte. Wat als je vader al sinds je geboorte een baard draagt en je hem nu ineens zonder baard ziet? Dan krijg je dus zo'n schattige reactie als dit meisje dat zachtjes de kin van papa aanraakt. Ze is ietwat in de war. "Hey, ik ben het", verzekert haar vader haar nog. Dan weet ze het zeker: het is papa! Ze drukt haar neus in zijn gezicht en glimlacht. Zo lief!