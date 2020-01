Iraans raketvuur op basis VS in Irak

De luchtmachtbasis in het Iraakse Ain al-Asad in het land is tot twee keer toe getroffen door Iraanse raketten. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen.

Het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigden de aanvallen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de verantwoordelijkheid voor het raketvuur opgeëist. Volgens het Pentagon werden de raketten vanuit Iraans grondgebied afgevuurd.

Het Pentagon laat weten dat de troepen gewaarschuwd waren, en daardoor zich goed voor konden bereiden. Ook zouden de raketten vooral in onbebouwde delen van de bases zijn neergekomen.

Iran claimt 80 Amerikaanse doden

In tegenstelling tot wat de VS stelt, zijn volgens Iran tachtig Amerikanen gedood. Iran vuurde naar eigen zeggen vijftien raketten af die allen het beoogde doel troffen. Ook zou er grote schade zijn aan Amerikaans militair materieel.

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat "Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak". De bases worden gebruikt door Amerikaanse troepen. Hoe groot de materiële schade is, is onbekend.

Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse raketaanval, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani het belangrijkste dodelijke slachtoffer was.

’Geen escalatie’

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif tweette dat de aanval ’proportioneel’ en ’zelfverdediging’ was, na de liquidatie van Soleimani. Hij concludeerde: „We zoeken geen escalatie of oorlog, maar we zullen ons verdedigen tegen agressie.”

Op de Iraanse staatstelevisie adviseerde de Republikeinse Garde de VS om al zijn troepen uit Irak terug te trekken. Daarnaast beloofde Iran dat verdere Amerikaanse agressie tegen het land met "dodelijke vergelding" zal worden beantwoord. Ook landen die de VS helpen bij de aanval op Iran, "zoals Israël", zullen vergelding krijgen.

