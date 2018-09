'Doorstart Halfords onwaarschijnlijk'

„Ik twijfel of je dit bedrijf nog snel genoeg kan veranderen, het lijkt me een enorme uitdaging”, zegt Frank Quix, retaildeskundige aan de Universiteit van Amsterdam. Het bankroet van Halfords komt voor hem dan ook niet als een verrassing, vooral omdat er nog maar weinig vraag was naar de spullen van de winkelketen.

„Halfords heeft zich niet aangepast aan de veranderde marktomstandigheden. Online hebben ze de boot gemist en ze zijn te duur. Het bedrijf heeft zich te lang gericht op autoradio's en navigatiesystemen, maar die zitten tegenwoordig standaard ingebouwd in veel auto's”, vertelt Quix.

Martijn den Heijer, detailhandelspecialist bij CNV Dienstenbond, beaamt dit. „Voor dat soort spullen gaan mensen eerder naar de Mediamarkt, daar kan Halfords het niet van winnen. Ik weet niet of jij weleens bij de Halfords komt, maar het is er altijd héél erg rustig. Ze zijn niet voor niets failliet gegaan”. Ook op de fietsmarkt lukte het Halfords niet een serieuze concurrent te worden van reguliere fietshandelaren die vanuit winkels en online opereren.

Den Heijer vreest eveneens dat een doorstart er niet inzit. „Je moet wel moed hebben om hier in te stappen. De detailhandel verkeert sowieso in zwaar weer. Maar het is wel een bedrijf met een grote naam. Ik hou voor de medewerkers nog wel hoop op een doorstart. Het is te hopen dat Halfords een tweede leven wordt gegund”.

De vakbondsbestuurder van CNV hoopt deze week om de tafel te gaan met de curatoren om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het bedrijf.