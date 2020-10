Ook Rotterdam gaat mondkapjes uitdelen

De mondkapjes liggen per direct klaar. Rotterdammers vanaf dertien jaar wordt gevraagd een kapje te dragen als zij een gemeentelocatie binnenlopen en als ze in de wachtruimte zitten. Als er voor de balie een plexiglas afscheiding hangt, mag daar het kapje af. Ook voor identificatie tijdens de afspraak mag het mondkapje even naar beneden.

Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen bellen met een speciaal nummer, waarna de gemeente aan huis langs kan komen, voor een gesprek aan de voordeur of voor een wandelafspraak. Ook komt er een speciaal dagelijks uur waarop deze groep de locaties van de gemeente kan bezoeken. „Ook Rotterdammers die binnen de risicogroep vallen moeten veilig hun zaken met de gemeente kunnen blijven regelen”, aldus een woordvoerder.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een van de regio’s, samen met Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken) die aansturen op veel meer mondkapjesgebruik.