Burgemeester Utrecht roept eigen VVD op tot vuurwerkverbod

De voormalige voorzitter van de partij zegt het over vuurwerk oneens te zijn met de VVD en is in Utrecht al begonnen met vuurwerk te weren.

„Zolang er geen landelijk verbod is, zijn we de afgelopen jaren begonnen met vuurwerkluwe zones, nu hadden we vuurwerkvrije zones, alle parken zijn vuurwerkvrij. Maar ik ben voor een verbod, punt”, aldus de burgervader.

