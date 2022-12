Aantal nieuwe coronagevallen daalt iets, druk op ziekenhuizen ook

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 6240 bevestigde besmettingen, gemiddeld 891 per dag. Dat is 9 procent minder dan in de week ervoor. Het is de eerste daling op weekbasis sinds 30 november, precies een maand geleden. Eind vorige week liep het aantal nieuwe gevallen juist met ongeveer 25 procent op. Het is niet bekend waardoor het aantal positieve tests nu iets daalt en ook niet waardoor het vorige week juist sterk opliep.

De cijfers zijn gebaseerd op de tests die mensen hebben laten uitvoeren in de testlocaties van de GGD’en. Zelftesten thuis worden niet meegerekend. Het werkelijke aantal besmettingen kan dus hoger zijn, de positieve tests zeggen niet alles. Om meer zicht op de verspreiding van het coronavirus te houden, gebruikt het RIVM ook andere bronnen. Zo meet het instituut hoeveel virusdeeltjes er in rioolwater zitten. Die aantallen vlakken iets af, maar staan nog altijd op het hoogste niveau sinds maart. Op de Infectieradar, een platform van het RIVM, geven ook meer mensen door dat ze positief getest zijn.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 765 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. De bezetting is iets gezakt ten opzichte van woensdag, toen het aantal opgenomen mensen boven de 800 uitkwam, maar het is nog steeds aanzienlijk hoger dan in de afgelopen weken. Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen dag 154 nieuwe patiënten met corona opgenomen. In de laatste zeven dagen waarover gegevens bekend zijn, belandden gemiddeld ruim 144 mensen per dag in het ziekenhuis door toedoen van het virus. Dat is de hoogste gemiddelde instroom sinds eind oktober. De cijfers worden niet bijgewerkt op zaterdagen, zondagen en feestdagen.