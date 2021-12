Virologen voorzichtig positief over cijfers, maar ’hart vasthouden voor de feestdagen’

Verhalen achter het nieuws

Mira (48) kiest voor kaal: ’Nog nooit zolang dezelfde haarstijl gehad’

Voor onze populaire rubriek ’Mooi op elke leeftijd’ zetten we vrouwen van alle leeftijden in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Mira Saia (48). Ze i...