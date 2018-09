Steeds meer wanbetalers bij zorgverzekering

Dat blijkt uit de jaarlijkse Verzekerdenmonitor van het ministerie van Volksgezondheid. Vorig jaar bedroeg het aantal wanbetalers nog 316.000. Hoewel er tienduizenden wanbetalers weer op de goede weg raken door hun schulden te voldoen of via betalingsregelingen, kwamen in de eerste helft van 2014 ook 74.000 wanbetalers bij.

Minister Schippers schrijft aan de Tweede Kamer dat Zorginstituut Nederland aan het einde van dit jaar 340.000 wanbetalers verwacht. Ze geeft aan dit cijfer te betreuren, maar probeert het ook te relativeren. Volgens de minister is het aandeel wanbetalers met 2,5 procent van alle verzekerden even hoog als in de tijd van het Ziekenfonds.

Jonge wanbetalers

Meer dan de helft van de mensen die worden aangemerkt als wanbetaler is dit al meer dan twee jaar. Bijna 73 procent van de wanbetalers heeft nog schulden open staan van meer dan 750 euro. Het ministerie schrijft in de monitor dat de voorlichting om wanbetaling tegen te gaan meer gericht wordt op jongeren. Dit komt omdat relatief veel wanbetalers jonger zijn dan 35 jaar. Van de wanbetalers eind 2013 was 42 procent (119.000) jonger dan 35 jaar. Er zijn juist weinig wanbetalers ouder dan 50 jaar.