Staatssecretaris Snel vóór kerst op het matje in Tweede Kamer

SP’er Leijten vroeg woensdag al een spoeddebat voor de volgende dag aan, maar daar wilden de coalitie en GroenLinks niet aan. Op een verzoek voor een debat komende week, kwam vanuit de coalitie ook geen reactie. Maar nadat zij een aantal dossiers van de ouders hebben ingezien, gaan VVD en CDA alsnog om.

VVD wil, nadat de staatssecretaris vragen over de lakdossiers heeft beantwoord, volgende week alsnog met hem in debat. Het CDA wil daar ook in meegaan, maar het debat mag dan alleen gaan over de dossiers en hoe er voorkomen dat ook na de kerst nog zulke dossiers worden gestuurd.