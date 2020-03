Geert-Jan Knoops. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De vier verdachten in het MH17-proces worden berecht in Nederland, en volgens het Nederlands rechtssysteem. Het is een bewuste keus geweest om de rechtsgang te laten plaatsvinden waar de meeste slachtoffers vandaan komen, maar ook een gewaagde. Het kan leiden tot twijfels over de onpartijdigheid en legitimiteit van de rechtsgang.