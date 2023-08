Heimwee naar vakantie van vroeger: ’Volgepropte Eend zonder airco en gehaktballen in blik mee’

Wat we nu zwaar zouden noemen, was toen fijn

Auto’s waren veredelde koekblikken en veel wegen waren nog primitief. Toch trokken in de tijd vóór internet en de mobiele telefoon hele generaties Nederlandse vakantiegangers in hun Simca, Opel Kadett of ’lelijke Eend’ naar de zon. Kinderen op de volle achterbank en met alleen ’arko’ (’alle ramen kunnen open’) tegen de hitte. „Soms vraag je je af: hoe hebben we het overleefd?”