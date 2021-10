Voormalig president Trump start eigen social media-platform

Trump schermde al langer met plannen voor een eigen platform. Hij stelt dat hij met Truth Social de strijd aan kan gaan met „de tirannie van big tech.” Hij werd zelf begin dit jaar van Twitter en Facebook verbannen na de bestorming van het Capitool. Later vroeg hij tevergeefs een rechter dat terug te draaien. „We leven in een wereld waar de Taliban zeer aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president is het zwijgen opgelegd. Dat is onacceptabel”, zegt hij in het persbericht.

Twitter-cloon

Truth Social lijkt een soort Twitter-cloon te gaan worden. In een video op de website van Trumps mediabedrijf is te zien hoe de layout en functies in grote lijnen hetzelfde zijn. Trump zal zelf ook actief zijn op het platform. „Ik kijk er naar uit mijn eerste ’Truth’ te sturen op Truth social”, zegt hij. Sinds zijn twitterverbod hield hij het bij gemailde persberichten die hij bijna zo vaak verstuurde als tweets.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende alternatieven voor Twitter gelanceerd, specifiek voor conservatieve Amerikanen die niet tevreden waren over Twitter. Maar geen van die diensten, zoals Gab, Parler en Gettr, braken echt door. Die diensten aasden wel tevergeefs op Trump. Trump hoopt nu dat zijn trouwe supporters met hem de overstap naar Truth zullen maken.

’Niet woke’ programma’s

Trump wil ook een eigen streamingdienst beginnen. Betalende abonnees krijgen toegang tot „niet woke” programma’s, nieuws en podcasts. Deze dienst zal TMTG+ heten. Trump trok producer Scott St. John aan om de dienst te leiden. St. John produceerde eerder bekende reality programma’s als „Deal or no deal” en „America’s got Talent.”

Het grote Fox News, waar Trump sinds de laatste verkiezingen een haat-liefdeverhouding mee heeft, zal met interesse kijken hoeveel abonnees Trump aan zich weet te binden. Ook Fox heeft verschillende exclusieve zenders voor abonnees. De rechtse pro-Trump-zenders OAN en Newsmax zullen Trumps nieuwe dienst met lede ogen aanzien. Zij wisten de harde kern van Trump-supporters aan zich te binden na Trumps aanhoudende kritiek op Fox na de verkiezingen. Maar voor deze zenders wordt Trump nu een concurrent.

Het geld voor Trumps plannen wordt geregeld met een ingewikkelde constructie. De Trump Media & Technology Group fuseert met Digital World Acquisition Corporation. Dat bedrijf is een zogenaamde Spac. Dat is een soort beursgenoteerde zak met geld speciaal gecreëerd om te fuseren. Dat bedrijf staat al genoteerd aan de Nasdaq. Achter de fusiepartner zitten een paar grote hedge funds.

Presidentiële campagne

Na Trumps bekendmaking begon meteen weer het speculeren over de vraag wat voor invloed de lancering van dit mediabedrijf zal hebben voor Trumps presidentiële ambities. De laatste maanden gingen er weer meer geluiden op dat Trump oren zou hebben naar nog een presidentiële campagne. Trumps adviseurs willen dat hij tot na de congresverkiezingen van volgende jaar wacht met een aankondiging.