Heteluchtballon stort ’als een steen’ naar beneden: twintiger omgekomen

Beeld ter illustratie Ⓒ EPA

OMBERSLEY - Door een ongeval met een heteluchtballon in Engeland is een man om het leven gekomen. Ooggetuigen zagen volgens Sky News hoe in de vroege ochtend een vuurbal uit de ballon kwam, voordat deze „als een steen” naar beneden stortte. De ballon kwam in enkele bomen te hangen nabij het dorpje Ombersley in het graafschap Worcestershire.