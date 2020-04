Identiteit dode man Haarlem bekend

Dat laat de politie Noord-Holland aan De Telegraaf weten. De politie wil nog geen nadere details over het slachtoffer geven, omdat een deel van de familie nog niet is geïnformeerd over de vondst van het lichaam. Het staat vast dat de jonge dertiger is omgebracht. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de moord.

Plastic zak

Passanten zagen vorige week dinsdag een grote plastic zak drijven ter hoogte van het schiereiland Schoteroog. Het lichaam was gewikkeld in zeil en met ducttape omwonden. De politie rukte met forensisch specialisten en een helikopter uit. Inmiddels is duidelijk dat een uitgebrande auto die in februari aan de oever van Mooie Nel is aangetroffen, niets met de moord te maken heeft.

De politie zoekt mogelijke getuigen die de afgelopen tijd iets verdachts bij het recreatiewater hebben opgemerkt.

