'Team Juncker' op sollicitatie

De kandidaat-commissarissen verschijnen voor de commissie(s) die de meeste raakvlakken hebben met hun beoogde portefeuille. Alleen Frans Timmermans krijgt een grotere hoorzitting omdat hij als beoogde eerste vicevoorzitter en rechterhand van Juncker een speciale verantwoordelijkheid heeft binnen de nieuwe commissie.

In 3 uur tijd krijgen de kandidaten 45 vragen voor hun kiezen. De vraagsteller krijgt 1 minuut voor de vraag, de 'ondervraagde' antwoordt in 2 minuten. Na de hoorzitting moeten de commissieleden twee vragen beantwoorden: is deze persoon geschikt als commissaris en indien ja, is dit ook de goede post?

In het verleden is het meermalen gebeurd dat er een negatief advies kwam over een kandidaat of toebedeelde post. Bij de vorige vorming van de commissie moest Bulgarije een nieuwe kandidaat leveren. Formeel is het alleen advies van het EP, omdat het alleen de hele commissie naar huis kan sturen, niet individuele commissarissen. Maar door te dreigen met een nee-stem tegen het hele team kan Juncker wel gedwongen worden tot verandering.

De Zweedse Cecilia Malmström, nu ook Europees Commissaris, bijt het spits af. De parlementariërs zullen ongetwijfeld willen weten of zij als Handelscommissaris anders om zal gaan met het omstreden handelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten (TTIP). Omstreden is haar kandidatuur echter niet.

Dan kan niet iedereen zeggen. De Spaanse, Hongaarse, Britse en Sloveens kandidaten zouden zich maar beter goed voorbereiden. Zij lijken nog helemaal niet zeker van een ja-stem.

De Spanjaard Miguel Arias Cañete (voorgedragen voor Klimaatactie en Energie) en de Britse Jonathan Hill (Financiële diensten en Kapitaalmarkten) wordt met name belangenverstrengeling verweten. De Hongaar Tibor Navracsics (Onderwijs, Cultuur, Jongeren en Burgerschap) is omstreden als architect van dubieuze wetten en de Sloveense oud-premier Alenka Bratušek(vicevoorzitter voor Energie Unie) heeft zichzelf voorgedragen en er loopt een corruptie-onderzoek naar haar.

Als alle sollicitanten slagen, volgt op 22 oktober de stemming in Straatsburg. Zakken kandidaten, dan is de kans groot dat het nieuwe dagelijks bestuur van de EU later dan 1 november kan aantreden.