Horeca: alle zeilen bijzetten om personeel te vinden

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) gaan ervan uit dat de sector in 2025 ongeveer 560.000 medewerkers nodig heeft. In 2013 werkten nog ’slechts’ 370.000 mensen in de uitgaansbranche. Momenteel zijn dat er 465.000. Om ook het aantal uittreders te kunnen opvangen, moeten jaarlijks 150.000 nieuwkomers worden klaargestoomd, zo meldden beide organisaties vanochtend op de vakbeurs Horecava in de Amsterdam Rai.

Zelfstandige

Bijna alle nieuwkomers in de branche zullen zzp’ers, uitzend- en oproepkrachten zijn, zo voorspelt KHN voorzitter Robèr Willemsen. Deze trend zet zich nu al in: het percentage mensen dat in loondienst werkt, daalde de afgelopen zeven jaar van 65 procent naar 58 procent. Anderzijds groeide in dezelfde periode het aantal uitzendkrachten van 19 naar 27 procent. Dertien procent van het personeel in onder meer de keukens en bediening is nu al ingehuurd zelfstandige.

De branche zal zijn uiterste best moeten doen om het enorme aantal nieuwe werknemers binnen te halen. Zo zijn er elk jaar 17.000 nieuwe koks nodig, terwijl er nog geen 3.000 met een diploma van het beroepsonderwijs af komen. „De SVH-opleidingen die binnen de branche worden gegeven, blijven dus zeer belangrijk”, zo schetst de voorzitter.

Gediplomeerd

Ook het behoud van medewerkers is een issue: gemiddeld werken mensen slechts 2,5 jaar in de horeca. Van de gediplomeerde koks in ons land is de helft binnen vijf jaar weer verdwenen uit de bedrijfstak. Van de geschoolde bedieningsmedewerkers zijn in diezelfde periode zelfs zeven op de tien alweer opgestapt. Doodzonde, zo meent KHN: „Deze geschoolde en ervaren mensen zijn de kurk waarop onze bedrijfstak drijft.”

De sector ziet interne scholing als voornaam middel om personeel vast te houden, net als goede arbeidsvoorwaarden. Daarbij is geld een factor, maar niet eens de belangrijkste. Willemsen: „Medewerkers zoeken naar een goede balans tussen werk en privé en de behoeften kunnen tijdens een mensenleven veranderen. Werkgevers moeten in gesprek blijven met hun personeel.”