Amerikaanse aanwinst voor Giant-Shimano

De Amerikaanse wielrenner Carter Jones maakt de komende 2 jaar deel uit van Giant-Shimano, de wielerploeg die verder gaat als Giant-Alpecin. Dat maakte de ploeg van Iwan Spekenbrink maandag bekend. Jones (25) komt over van de Amerikaanse ploeg Optum. De klimmer viel dit jaar op met de 11e plaats in de Ronde van Californië, de achtste plaats in de USA Pro Challenge en de zevende plaats in de Ronde van Utah. Ook won hij de minder bekende Ronde van Gila.