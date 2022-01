Belgische toeriste in Rome bijt stuk tong vriend af

In de minibar van de bed & breakfast waar zij sliepen in de toeristische wijk Trastevere trof de Italiaanse politie het afgebeten stuk tong aan. Het bleek onmogelijk te zijn om het afgebeten stuk weer aan de rest van de rest van zijn tong aan te naaien. Volgens de Italiaanse media zijn beide Belgen universitair docent. De vrouw is aangehouden en zal worden verhoord.

Het slachtoffer belde rondom drie uur ’s nachts de politie op en vertelde dat hij veel bloed uit zijn mond aan het verliezen was omdat een stuk van zijn tong eraf was en dat hij op straat was, vlakbij hun slaapplaats. Toen de politie samen met de medische dienst in hun kamer kwamen vonden ze daar ook de vrouw, die met een heel ander verhaal kwam dan haar partner. Maar wat ze zei was tegenstrijdig. Ze zagen bovendien overal bloed in de kamer en vonden zelfs een stuk tong in de minibar.

De man is met spoed opgenomen in het plaatselijke San Camillo-ziekenhuis. Er is door experts de hele ochtend forensisch onderzoek in de kamer gedaan naar de bloedspatten en -sporen en vingerafdrukken. Voordat het voorval had plaatsgevonden hadden de twee samen in een restaurant gedineerd.

Het is nog onduidelijk wat de reden is waarom de vrouw tot de gewelddadige actie was overgegaan.