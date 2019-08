Kampeerders, zet je tent vast!

Door de duinen zal de wind worden afgeremd, maar op campings dichtbij zee gaat het hard waaien met zware windstoten. De zwaarste windstoten worden verwacht op de westelijke Wadden en aan de kust in Noord-Holland. Op de campings in Noord-Holland en op de Waddeneilanden is het dan ook verstandig om te kijken of alle scheerlijnen goed strak staan en de haringen goed in de grond zitten. Ook een stormband is geen overbodige luxe.

Weerplaza spreekt dan ook van een ’ontstuimige zaterdag’. „De zuidwestenwind wordt stormachtig, kracht 8, aan de kust. In het binnenland waait het (vrij) krachtig, 5 of 6 Bft. Er is grote kans op overlast.”

Dat heeft er vooral mee te maken dat de bomen nog vol in het blad staan en dus letterlijk veel wind vangen. Rijden met de caravan of vouwwagen over bijvoorbeeld de Afsluitdijk wordt een hele uitdaging. Volgens het KNMI neemt pas in de avond de wind iets af en wordt het zaterdagmiddag 21 tot 25 graden.

Zondag is de wind naar verwachting zwakker. De zuidwester is dan matig boven land en krachtig aan zee, vooral 's ochtends nog soms hard, windkracht 4 tot 7. De temperaturen veranderen nauwelijks.