Leidt Angela Reyner Boris Johnson af net als in Basic Instinct?

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Volgens een bericht in The Mail on Sunday zou Angela Rayner van Labour, gehuld in korte rok, Johnson in de war trachten te brengen door regelmatig haar benen over elkaar heen te slaan Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Plaatsvervangend Labourleider Angela Rayner is beschuldigd van het misbruiken van haar vrouwelijkheid om premier Boris Johnson af te leiden. Volgens een bericht in The Mail on Sunday zou ze, gehuld in korte rok, Johnson in de war trachten te brengen door regelmatig haar benen over elkaar heen te slaan.