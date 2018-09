Een verklaring kan zijn dat men in de zomer meer zon krijgt, wat invloed heeft op de schildklier- en de geslachtshormonen, die de haarcyclus en het haarpatroon beïnvloeden. De haarcyclus heeft drie fasen: de groei-, overgangs- en rustfase. Zo’n 85% van de haren op je hoofd bevindt zich in de groeifase, die twee tot zes jaar duurt. Als we ouder worden, wordt deze periode steeds korter, waardoor ouderen niet meer die mooie bos haar van vroeger hebben. De groei stopt in de overgangsfase, die ongeveer drie weken duurt. Ongeveer 1% van je haren zit in die overgangsfase. De rest van het haar zit in de vier maanden durende rustfase. De haren gaan dan losser zitten en vallen uit. In het haarzakje groeit dan al een nieuwe haar.

