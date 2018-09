'Bestrating plein lanceert rolstoelers'

Dat stelt collegepartij GroenLinks. De partij heeft naar eigen zeggen tientallen klachten over het plein binnengekregen. „Oversteken van het plein is een ware survivaltocht”, vindt de grootste fractie in de gemeenteraad.

Het grote plein is begin dit jaar opgeleverd na een ingrijpende renovatie. Er waren al meteen klachten over de hobbelige natuurstenen. De gemeente heeft in augustus besloten om de oplevering niet te accepteren vanwege de ongelijke vloer. Maar de aannemer zegt dat Nijmegen dit soort hobbelige tegels heeft besteld en dat de bestrating precies is wat de gemeente wilde.

GroenLinks wil dat Nijmegen een 'toegankelijkheidsfunctionaris' aanstelt, aangezien de bereikbaarheid op meer nieuwbouwplekken in de stad niet in orde is. Volgens de partij overtreedt de gemeente art. 9 van het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens, dat voorschrijft dat mensen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen overal toegang moeten hebben.